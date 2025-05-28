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«Высыпало сотнями»: омичи открыли «охоту» на подосиновики и шампиньоны

Жители Омской области массово отправились за грибами.

Источник: Комсомольская правда

В конце мая 2025 года в лесах Омской области выросли грибы. Любители полакомиться дарами природы вышли на их поиски. Многим местным жителям удалось собрать отличный урожай — фотодоказательства появились в паблике omskmushroom.

Фото: Николай Николаев / vk.com/omskmushroom

«Шампиньон полевой. Высыпало сотнями. Даже мой молодой пудель удивился. Омск. Пустырь у съезда с метромоста», — подписал снимки своего «улова» пользователь «ВК» Николай Николаев.

Об успешной «тихой охоте» рассказала и местная жительница Алена Кузнецова.

Фото: Алена Кузнецова / vk.com/omskmushroom

«Ходила на разведку, в свои привычные лесочки. Любинский район. Из грибов нашла штук 6 подосиновиков, других не встретила. Ягода на солнечных полянках уже отцветает. Комаров жутко много. Они странные какие-то, “немые”, “не поют”. Но кусаются больно», — сообщила сибирячка.

Поделилась фотоподборкой и подписчица паблика Юлия Первых.

Фото: Юлия Первых / vk.com/omskmushroom

«Красноярский тракт. Опята собирали в Дачном. Коровники рядом с Надеждино», — прокомментировала женщина.