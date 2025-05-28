«Высыпало сотнями»: омичи открыли «охоту» на подосиновики и шампиньоны

«Ходила на разведку, в свои привычные лесочки. Любинский район. Из грибов нашла штук 6 подосиновиков, других не встретила. Ягода на солнечных полянках уже отцветает. Комаров жутко много. Они странные какие-то, “немые”, “не поют”. Но кусаются больно», — сообщила сибирячка.