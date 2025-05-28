Граница на замке и щит надежен: в Казани отпраздновали День пограничника

Сегодня торжественное мероприятие посетили более 500 человек. Собирались отдельными группами, своими подразделениями — воины запаса, недавно проходившие службу, — в зеленых беретах, ветераны — в фуражках, увешанные наградами войны — интернационалисты, герои Афганистана, одетые в форменные кителя — работники таможенной службы, а в черные тельняшки — береговая охрана пограничной службы.
После построения и торжественного выноса знамени с приветственным словом к ветеранам от действующих пограничников обратился начальник пропускного пункта «Казань — Аэропорт» подполковник Андрей Воронцов:
«В 2025 пограничном году кроме стандартных задач мы дополнительно выполняли задачи по обеспечению пограничной безопасности политически важных мероприятий. В том числе и Саммит стран БРИКС, на котором присутствовали делегаты из 36 стран, 24 из которых представляли первые лица государств. Высокая оценка нашим действиям была дана ФСБ России и Руководством пограничной службы».
Воронцов также добавил, что хотел бы отдельно выразить признательность тем, кто сегодня в боевых условиях выполняет задачи по охране государственной границы на российско-украинском направлении.
«Все это говорит о том, что нынешнее поколение пограничников осознает всю ответственность задач, возложенных на нас государством, и с честью и достоинством их выполняет. Охрана границ России и в дальнейшем будет обеспечена в полном объеме», — заверил собравшихся Андрей Воронцов.
Далее собравшихся пограничников запаса и ветеранов по очереди поздравляли Ветеран афганской войны, подполковник авиации Тимур хазрат Ибрагимов, председатель Совета ветеранов пограничной службы ФСБ РФ по РТ Шамиль Каримов, председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков и Председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов, а также специальный гость, боец Содружества Чистопольского района, участник СВО с позывным «Бурнаш».
Для всех присутствующих песню исполнила дочь погибшего на СВО священника из Татарстана, кавалера ордена Мужества, отца Анатолия.
Настал момент, когда ветераны службы, военнослужащие запаса и действующие пограничники, сняв головные уборы и склонив знамена с названием подразделений, замерли на минуту в строю, почтив память павших товарищей.
Митинг завершился возложением цветов к Вечному огню.