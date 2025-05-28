Граница на замке и щит надежен: в Казани отпраздновали День пограничника

В казанском Парке Победы ветераны-пограничники, проходившие службу в разных пограничных округах, собрались на митинг, посвященный Дню Пограничной службы ФСБ России. В царской России похожий праздник отмечали 5 августа — в этот день в 1827 году император Николай I утвердил «Положение об образовании в России пограничной таможенной стражи». А 28 мая 1918 года Совет Народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об учреждении пограничной охраны», тогда же было создано Главное управление пограничной охраны.