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В Ленобласти продлили время запрета на продажу алкоголя

Начало продажи алкоголя в Ленобласти отодвинули на два часа. Соответствующий законопроект депутаты областного ЗакСа приняли 28 мая сразу в трех чтениях, пишет 47News.

Документ регулирует время продажи алкоголя в Ленобласти. По новому закону с 1 сентября 2025 года торговля спиртосодержащей продукцией будет начинаться с 11 часов утра, а не с 9, как сейчас. Таким образом, запрет на продажу алкоголя в регионе продлевается до 12 часов: с 11 вечера до 11 утра.

Цель нововведения — привести областное законодательство в соответствие с петербургским, отмечала зампредседателя экономического развития Лина Никифорова. Это уберет лазейку, когда петербуржцы могли доехать, например, до Кудрово и купить там алкоголь с 9 часов утра, когда в Петербурге запрет действует еще два часа.

В то же время идею депутата от КПРФ Виталия Лопухина запретить в Ленобласти продажу алкоголя в день праздника «Алые паруса» в Петербурге отклонили уже на этапе профильной комиссии, отмечает издание. Согласно заключению губернатора, автор инициативы не привел данных о том, как этот день влияет на совершение несовершеннолетними правонарушений и количество покупаемого ими алкоголя. Документ с повестки дня снял сам Лопухин.