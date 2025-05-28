В Ленобласти продлили время запрета на продажу алкоголя

В то же время идею депутата от КПРФ Виталия Лопухина запретить в Ленобласти продажу алкоголя в день праздника «Алые паруса» в Петербурге отклонили уже на этапе профильной комиссии, отмечает издание. Согласно заключению губернатора, автор инициативы не привел данных о том, как этот день влияет на совершение несовершеннолетними правонарушений и количество покупаемого ими алкоголя. Документ с повестки дня снял сам Лопухин.