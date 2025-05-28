В Ленобласти продлили время запрета на продажу алкоголя

Документ регулирует время продажи алкоголя в Ленобласти. По новому закону с 1 сентября 2025 года торговля спиртосодержащей продукцией будет начинаться с 11 часов утра, а не с 9, как сейчас. Таким образом, запрет на продажу алкоголя в регионе продлевается до 12 часов: с 11 вечера до 11 утра.
Цель нововведения — привести областное законодательство в соответствие с петербургским, отмечала зампредседателя экономического развития Лина Никифорова. Это уберет лазейку, когда петербуржцы могли доехать, например, до Кудрово и купить там алкоголь с 9 часов утра, когда в Петербурге запрет действует еще два часа.
В то же время идею депутата от КПРФ Виталия Лопухина запретить в Ленобласти продажу алкоголя в день праздника «Алые паруса» в Петербурге отклонили уже на этапе профильной комиссии, отмечает издание. Согласно заключению губернатора, автор инициативы не привел данных о том, как этот день влияет на совершение несовершеннолетними правонарушений и количество покупаемого ими алкоголя. Документ с повестки дня снял сам Лопухин.