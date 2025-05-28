Чиновники объяснили громкие «хлопки» в Омске испытаниями артиллерии

Telegram-канал «Омск с огоньком» в ночь на 28 мая сообщил, что к северу от города «слышны громкие звуки неизвестного происхождения». Губернатор области Виталий Хоценко с утра заявил, что сотрудники полиции и МЧС провели проверку и она «никаких проблемных моментов не выявила». В группе администрации Пушкинского сельского поселения Омска во «ВКонтакте» вскоре опубликовали пост о том, что в рамках выполнения гособоронзаказа по ремонту самоходных артиллерийских установок пройдут «испытания стрельбой (гидровыстрел)». Их планировалось провести в районе бетонной дороги в поселке Хвойный, который находится к северо-востоку от Омска.