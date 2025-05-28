Ученый сделал прогноз, хватит ли белорусам картошки, посаженной в 2025 году

Подчеркивается, что в Беларуси в 2025 году был в три раза увеличен спрос на семенной картофель для посадки на дачных участках и на собственных подворьях. Вместе с тем специалист заметил, что картошка уже давно вышла из группы высокорентабельных культур, однако белорусы без нее не могут.