Ученый сделал прогноз, хватит ли белорусам картошки, посаженной в 2025 году

Генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько сделал прогноз, хватит ли белорусам картошки, посаженной в 2025 году, передает БелТА.
Он отметил, что площади посадки картофеля были увеличены на три тысячи гектаров к 2024 году в крупнотоварных хозяйствах. Маханько отметил, что картофель, который был посажен в третье декаде апреля, благодаря низким температурам находится примерно на такой же стадии, как и тот, который посадили 9 мая.
Подчеркивается, что в Беларуси в 2025 году был в три раза увеличен спрос на семенной картофель для посадки на дачных участках и на собственных подворьях. Вместе с тем специалист заметил, что картошка уже давно вышла из группы высокорентабельных культур, однако белорусы без нее не могут.
— Сезон хранения 2024−2025 года это показал. Сельхозпредприятия и крупные фермерские хозяйства в этом году уже посадили больше 20,5 тыс. га картофеля. Если погода нас не подведет, то этого картофеля с лихвой хватит нам, хватит на переработку и хватит поставить нашим соседям, если у них будет неурожай, — заверил представитель НАН Беларуси.
Вместе с тем он обратил внимание, что ранний урожай картофеля в 2025 году будет задерживаться:
— Мы, к большому сожалению, в этом году не получим запланированный ранний урожай, который обычно получаем к концу мая с частных подворий.
Гендиректор пояснил, что у картофеля погибает надземная часть, однако в каждом глазке есть под две дополнительные почки, которые как раз сейчас отрастают и будет новая надземная масса. Он добавила, что, опять же, это задержка по времени, а также расходование запасов материнского клубня.
— Влага картофелю сейчас не нужна абсолютно в большинстве регионов, потому что до высоты надземной части растений 10−15 см картофель питается полностью всеми элементами и влагой из материнского клубня. Только потом начинает получать элементы питания и воду через корневую систему, — сообщил специалист.
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