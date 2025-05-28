Питьевую воду будут раздавать в городском транспорте Москвы из-за жары

«Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров с 14:00 будут раздавать бутылки с водой на станциях метро “Измайловская”, “Филевский парк”, “Багратионовская”, “Фили”, “Кутузовская”, “Студенческая”, “Кунцевская” и “Пионерская”, “Выхино”. Стараемся делать поездки пассажиров комфортными в любую погоду. Бесплатная вода — это простой, но эффективный способ помочь каждому сохранить хорошее самочувствие. Берегите себя и пейте больше жидкости», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что с 14:00 до 17:00 Центральная пригородная пассажирская компания начнет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком, Савеловском и Киевском вокзалах, а также на станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Тушинская».
В свою очередь Московско-Тверская пригородная пассажирская компания с 14:00 будет предлагать пассажирам воду на Ленинградском вокзале, а также на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».
Получить воду можно будет и на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота», «Южные ворота».
В Дептрансе добавили, что питьевую воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах — «Киевский» и «Китай-город».
Подчеркивается, что в столице следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций для раздачи воды. Для комфортной температуры на станциях сняли более 6 тыс. вторых дверей в вестибюлях, для увеличения воздухообмена перевели кондиционеры в вагонах и тоннельную вентиляцию на летний режим работы. Также в режиме онлайн контролируется температура воздуха на станциях, при необходимости меняется режим работы вентиляции.