Питьевую воду будут раздавать в городском транспорте Москвы из-за жары

Подчеркивается, что в столице следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций для раздачи воды. Для комфортной температуры на станциях сняли более 6 тыс. вторых дверей в вестибюлях, для увеличения воздухообмена перевели кондиционеры в вагонах и тоннельную вентиляцию на летний режим работы. Также в режиме онлайн контролируется температура воздуха на станциях, при необходимости меняется режим работы вентиляции.