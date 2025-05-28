На развитие сел в Иркутской области выделили около шести миллиардов рублей

Также глава региона рассказал о событиях в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она улучшает качество жизни сельчан. В 2025 году в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в трех населенных пунктах Приангарья построят четыре социальных объекта. Уже сейчас в поселке Жигалова возводят школу, в Заларях — детский сад и инженерные устройства для очистки сточных вод. В планах отремонтировать Новонукутскую детскую школу искусств. Все работы выйдут на 708,6 миллиона рублей.