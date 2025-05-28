На развитие сел в Иркутской области выделили около шести миллиардов рублей

В Иркутской области за пять лет на развитие сельских территорий было направлено около шести миллиардов рублей. Результаты работы агропромышленного сектора региона обсудили на коллегии Минсельхоза РФ и на встрече губернатора Игоря Кобзева с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. В прошлом году в регионе собрали рекордный урожай растений для производства масла, сыра, муки и овощных консервов.
Поддержка производителей сельскохозяйственной продукции является важной задачей. Так, на рапс в регионе установлена экспортная квота в 100 тысяч тонн, которая будет действовать до конца лета. Эта мера направлена на поддержку местных аграриев. Ведь в 2025 году экспорт вырос на 72,6% по сравнению с предыдущим годом.
— Минсельхоз России поддерживает аграрный сектор региона. В 2025 году на развитие АПК Иркутской области было направлено более 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них 41,9% уже доведен до получателей, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Также глава региона рассказал о событиях в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она улучшает качество жизни сельчан. В 2025 году в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в трех населенных пунктах Приангарья построят четыре социальных объекта. Уже сейчас в поселке Жигалова возводят школу, в Заларях — детский сад и инженерные устройства для очистки сточных вод. В планах отремонтировать Новонукутскую детскую школу искусств. Все работы выйдут на 708,6 миллиона рублей.