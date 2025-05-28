Эксперт РОЦИТ Капранов: поведение западных ИТ-компаний должно вызывать тревогу

И, наконец, главное. Сегодня отключают доступ к играм, а завтра могут заблокировать облачные хранилища, голосовых ассистентов, «умные» дома, бизнес-сервисы или логистические системы. Иностранные платформы остаются доступными только до тех пор, пока политическая конъюнктура не изменится. Поэтому импортозамещение — это не лозунг и не формальность, а вопрос национальной безопасности. Суверенная инфраструктура является гарантией того, что внешние решения не смогут в одночасье парализовать оборону, медицину, госсектор, банки и другие критически важные системы. Мы уже видели это на примере платежных систем: благодаря «Миру» россияне практически не ощутили ухода Visa и MasterCard.