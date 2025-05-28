Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз магнитных бурь на 29 мая 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю.

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

29 мая ожидается жуткая геомагнитная буря, сила которой составит 5 баллов. Она постепенно начнется в 12:00 и продлится весь вечер, ночь и даже весь следующий день. Более того, шторм продолжится вплоть до 2 июня.

Буря будет сильной и долгой. Из-за этого у метеочувствительных людей может быть сильное ухудшение самочувствия. Среди симптомов головокружение, мигрени и головные боли, обострение хронических заболеваний, перепады давления, апатия.

Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.