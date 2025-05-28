Сразу четверо омских судий подали заявление о прекращении полномочий

Планируют покинуть свой пост судьи Омского областного суда Виктор Лисовский (с 28 июля) и Жанна Смирнова (с 23 июня), а также судья Арбитражного суда Омской области Альвина Колмогорова (с 12 августа) и судья Советского районного суда Омска Ирина Лукашевич (с 23 июня). О причинах массового «летнего» ухода судей в отставку не сообщается.