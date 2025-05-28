Сразу четверо омских судий подали заявление о прекращении полномочий

На сайте Квалификационной коллегии судей Омской области появилась информация о предстоящей повестки заседания, которое состоится в ближайшую пятницу, 30 мая. Кроме стандартных процедур рассмотрения заявлений кандидатов на должность судьи, коллегии предстоит рассмотреть сразу четыре заявления об отставке.
Планируют покинуть свой пост судьи Омского областного суда Виктор Лисовский (с 28 июля) и Жанна Смирнова (с 23 июня), а также судья Арбитражного суда Омской области Альвина Колмогорова (с 12 августа) и судья Советского районного суда Омска Ирина Лукашевич (с 23 июня). О причинах массового «летнего» ухода судей в отставку не сообщается.