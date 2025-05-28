В казахстанской спортшколе массово отравились дети

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Известно, что дети приехали на сборы в Щучинск из Костаная и Алматы.
В Управлении здравоохранения Акмолинской области уточнили, что шесть детей получают лечение в клинике «Авиценна-Бурабай», еще четверо находятся в детском инфекционном отделении.
Их состояние, по словам врачей, ближе к удовлетворительному.
Обследуются, лечение получают в полном объеме. В ближайшее время детей должны забрать родители, которые приехали за ними.
Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе региональной полиции.
По факту массового отравления детей на базе спортивной школы «Жаксы 2» в Бурабайском районе, возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч.1 УК РК (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
В заключительной части сказано, что расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента.