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В казахстанской спортшколе массово отравились дети

На базе спортивной школы «Жаксы № 2» Бурабайского района Акмолинской области отравились юные спортсмены. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Известно, что дети приехали на сборы в Щучинск из Костаная и Алматы.

В Управлении здравоохранения Акмолинской области уточнили, что шесть детей получают лечение в клинике «Авиценна-Бурабай», еще четверо находятся в детском инфекционном отделении.

Их состояние, по словам врачей, ближе к удовлетворительному.

Обследуются, лечение получают в полном объеме. В ближайшее время детей должны забрать родители, которые приехали за ними.

Пресс-служба Управления здравоохранения Акмолинской области

Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе региональной полиции.

По факту массового отравления детей на базе спортивной школы «Жаксы 2» в Бурабайском районе, возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч.1 УК РК (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Пресс-служба ДП Акмолинской области

В заключительной части сказано, что расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента.