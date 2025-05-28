Экзистенциальный кризис: почему он возникает, как его распознать и прожить без паники

Американский психотерапевт Ирвин Ялом аккуратно разложил экзистенциальный кризис на четыре составляющие. Первая — смерть: не в духе готичных цитат, а в стиле «ого, я реально умру, и довольно скоро». Вторая — свобода, но такая, в которой за каждый выбор отвечаешь лично, а списывать уже не на кого. Третья — одиночество, даже если вы в браке и с котом. Просто потому, что никто — ни мама, ни партнер, ни коуч — не сможет прожить вашу жизнь за вас. И четвертая — бессмысленность. Когда даже любимая работа и хороший кофе вдруг перестают щелкать по дофамину.