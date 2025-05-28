В Иркутской области 1 июня запретят продажу алкоголя

В Иркутской области в Международный день защиты детей ограничат продажу алкоголя. Продукцию нельзя будет купить в магазинах 1 июня с 8:00 до 23:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Для пресечения розничной продажи алкоголя в праздник будет работать горячая линия. Специалисты ведомства будут принимать от жителей информацию о фактах нарушений по телефону: 8−950−072−30−50. Всю информацию передадут в полицию, — уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области.
За нарушение запрета и покупку алкоголя предусмотрен штраф, для горожан от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 до 300.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Байкальске завели уголовное дело из-за покупки алкоголя для подростков.