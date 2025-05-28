Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 1 июня запретят продажу алкоголя

В регионе отметят Международный день защиты детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в Международный день защиты детей ограничат продажу алкоголя. Продукцию нельзя будет купить в магазинах 1 июня с 8:00 до 23:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Для пресечения розничной продажи алкоголя в праздник будет работать горячая линия. Специалисты ведомства будут принимать от жителей информацию о фактах нарушений по телефону: 8−950−072−30−50. Всю информацию передадут в полицию, — уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области.

За нарушение запрета и покупку алкоголя предусмотрен штраф, для горожан от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 до 300.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Байкальске завели уголовное дело из-за покупки алкоголя для подростков.