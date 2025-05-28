Сегодня компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что руководство музея, учтя негативную реакцию общественности, приняло решение демонтировать скандальную вывеску. Однако из официального сообщения неясно: демонтировали только вывеску — или убрали и само заведение. Пока всё указывает на то, что сосиски остались, а убрали только название.
Что происходит с музеем?
Согласно данным «Узбекистон темир йуллари», на территории музея активно продолжается реконструкция. Компания сообщает, что здесь проведены масштабные работы по озеленению и благоустройству: высажены сотни деревьев и цветов, обновлены пешеходные зоны, обустроены современные зелёные участки с системой автоматического полива.
Входные зоны приобрели современный облик благодаря гранитному покрытию, а инфраструктура музея пополнилась новыми объектами, в том числе пунктами общественного питания. Ряд музейных экспонатов был отреставрирован и переоборудован под кафе и рестораны. Для повышения безопасности установлены современные камеры видеонаблюдения.
Территория также стала более привлекательной для семей с детьми — здесь появились аттракционы и музыкальный фонтан, который стал новой точкой притяжения для посетителей.
В результате этого произошел рост популярности. Если раньше музей посещали в среднем 10 человек в день, то сейчас — около 200. Руководство называет это успехом и примером «баланса между культурой и комфортом».
Но что дальше?
Несмотря на положительную статистику, скандал с «Сосиськахоной» показал, насколько важно сохранять уважение к духу места. Железнодорожный музей — это не просто площадка для развлечений. Это часть городской истории и культурной памяти.
Надеемся, что в дальнейшем руководство музея будет более взвешенно подходить к модернизации пространства, не превращая его в балаган с сосисками и батутами. Культурные места должны развиваться, но без потери своего достоинства.