Здравый смысл победил «Сосиськахону»: в Железнодорожном музее Ташкента демонтируют скандальную вывеску

Сегодня компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что руководство музея, учтя негативную реакцию общественности, приняло решение демонтировать скандальную вывеску. Однако из официального сообщения неясно: демонтировали только вывеску — или убрали и само заведение. Пока всё указывает на то, что сосиски остались, а убрали только название.