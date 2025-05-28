Старая часть Казанского зооботсада нуждается в капитальной реконструкции

Историческая часть Казанского зооботсада нуждается в капитальной реконструкции. Об этом на деловом понедельнике заявил директор учреждения Сергей Павлов.
Износ обоих зданий превышает 80%. Оранжерея несколько лет закрыта для посещения из-за падающих стекл, осыпающейся штукатурки и отваливающихся фрагментов фасада. Проект реконструкции оранжереи уже разработан и направлен на согласование в ведомства.
Обновления требуют и вольеры. Согласно концепции развития зооботсада на исторической части будут обитать звери географических зон России: остров Врангеля, река Уссури и озеро Байкал. Здесь также смогут жить редкие животные из Красной книги.
Напомним, в казанский зоопарк в этом году привезут двух белых носорогов.