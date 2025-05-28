Старая часть Казанского зооботсада нуждается в капитальной реконструкции

Износ обоих зданий превышает 80%. Оранжерея несколько лет закрыта для посещения из-за падающих стекл, осыпающейся штукатурки и отваливающихся фрагментов фасада. Проект реконструкции оранжереи уже разработан и направлен на согласование в ведомства.