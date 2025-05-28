Энергетики «Т Плюс» повысят качество горячего водоснабжения жителей Ленинского района Перми

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» приступили к реконструкции квартальных тепловых сетей от центрального теплового пункта ЦТП-15 в Ленинском районе Перми. До начала отопительного сезона здесь будет переложено 1,9 км трубопроводов горячего водоснабжения и построена циркуляционная линия.
Также будут обновлены теплообменники 1-й и 2-й ступеней горячего водоснабжения и модернизирован парк насосного оборудования, которые обеспечивают подачу горячей воды клиентам. Выполняемые мероприятия позволят повысить качество подачи коммунальных услуг для жителей шести многоквартирных домов и одного детского сада. Это адресные меры по модернизации теплосетевой инфраструктуры краевой столицы, которые системно реализует «Т Плюс» в Пермском крае.
В ходе весенне-летней подготовки в Перми энергетики «Т Плюс» планируют заменить 18 участков изношенных труб на улицах Тургенева, Самаркандской и других, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.
«Своевременная замена изношенных трубопроводов позволяет обеспечить запас прочности системы теплоснабжения города Перми. Это необходимо, чтобы выдерживать нагрузку в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Это также обеспечивает высокий уровень качества услуг теплоснабжения для пермяков», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
В Перми «Т Плюс» отвечает за теплоснабжение:
— 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.
— 228 учебных заведений: вузы, колледжи.
— 18 центров культуры.
— 5430 многоквартирных домов.