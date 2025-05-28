Энергетики «Т Плюс» повысят качество горячего водоснабжения жителей Ленинского района Перми

Также будут обновлены теплообменники 1-й и 2-й ступеней горячего водоснабжения и модернизирован парк насосного оборудования, которые обеспечивают подачу горячей воды клиентам. Выполняемые мероприятия позволят повысить качество подачи коммунальных услуг для жителей шести многоквартирных домов и одного детского сада. Это адресные меры по модернизации теплосетевой инфраструктуры краевой столицы, которые системно реализует «Т Плюс» в Пермском крае.