В Самаре пройдет празднование 10-летнего юбилея приюта для животных «Лакшми»

Самарскому приюту для животных «Лакшми» исполняется 10 лет. Об этом рассказали представители учреждения в своей группе в соцсетях.
Юбилейная дата — 30 мая. Но празднование перенесли на субботу 31 мая.
В программе мероприятия увлекательные лекции о животных, возможность погладить котиков и погулять с собаками. Организаторы обещают прохладные напитки и вкусности.
Приют приглашает всех желающих. Для посещения нужно записаться по телефону 89270061161.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!