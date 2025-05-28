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В Самаре пройдет празднование 10-летнего юбилея приюта для животных «Лакшми»

Самарскому приюту для животных «Лакшми» исполняется 10 лет.

Самарскому приюту для животных «Лакшми» исполняется 10 лет. Об этом рассказали представители учреждения в своей группе в соцсетях.

Юбилейная дата — 30 мая. Но празднование перенесли на субботу 31 мая.

В программе мероприятия увлекательные лекции о животных, возможность погладить котиков и погулять с собаками. Организаторы обещают прохладные напитки и вкусности.

Приют приглашает всех желающих. Для посещения нужно записаться по телефону 89270061161.

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