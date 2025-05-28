Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове школьникам провели уроки по энергосбережению и электробезопасности

В Ростове прошел энергоквиз для учеников первых и вторых классов.

Источник: Комсомольская правда

Накануне летних каникул в школе № 4 в Ростове прошли уроки по энергосбережению и электробезопаности. Занятия для учащихся первых и вторых классов провели специалисты «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Энергетики объяснили ребятам, как определить неисправность розетки, почему нельзя перегружать электросеть, какие знаки предупреждают о высоком напряжении, где на улице не следует играть.

Чтобы закрепить знания, школьники прошли энергоквиз. Команды уверенно отвечали на вопросы, показав хорошую подготовку к каникулам. На последок каждый получил полезный подарок — раскраску с памяткой об энергосбережении и электробезопасности.

В компании отмечают, что простые правила электробезопасности помогут школьникам в будущем избежать опасных ситуаций. Формирование привычки беречь энергию — вклад в заботу о природе.

— Важно, чтобы дети поняли: электричество — это не только источник энергии для смартфонов и бытовых приборов, но и мощный ресурс, требующий осторожности и экономии. Помогая детям сформировать полезные привычки сегодня, мы воспитываем в них бережное отношение к окружающей среде в будущем, — отмечает начальник пресс-службы компании Марина Куликова.