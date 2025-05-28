В Ростове школьникам провели уроки по энергосбережению и электробезопасности

Накануне летних каникул в школе № 4 в Ростове прошли уроки по энергосбережению и электробезопаности. Занятия для учащихся первых и вторых классов провели специалисты «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Энергетики объяснили ребятам, как определить неисправность розетки, почему нельзя перегружать электросеть, какие знаки предупреждают о высоком напряжении, где на улице не следует играть.
Чтобы закрепить знания, школьники прошли энергоквиз. Команды уверенно отвечали на вопросы, показав хорошую подготовку к каникулам. На последок каждый получил полезный подарок — раскраску с памяткой об энергосбережении и электробезопасности.
В компании отмечают, что простые правила электробезопасности помогут школьникам в будущем избежать опасных ситуаций. Формирование привычки беречь энергию — вклад в заботу о природе.
— Важно, чтобы дети поняли: электричество — это не только источник энергии для смартфонов и бытовых приборов, но и мощный ресурс, требующий осторожности и экономии. Помогая детям сформировать полезные привычки сегодня, мы воспитываем в них бережное отношение к окружающей среде в будущем, — отмечает начальник пресс-службы компании Марина Куликова.