В Ростове школьникам провели уроки по энергосбережению и электробезопасности

— Важно, чтобы дети поняли: электричество — это не только источник энергии для смартфонов и бытовых приборов, но и мощный ресурс, требующий осторожности и экономии. Помогая детям сформировать полезные привычки сегодня, мы воспитываем в них бережное отношение к окружающей среде в будущем, — отмечает начальник пресс-службы компании Марина Куликова.