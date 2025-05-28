В Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку

Как отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов, существующие на сегодняшний день меры ответственности должного воздействия на нарушителей не имеют.
«Установленный на территории Республики Крым размер штрафа за неуплату за размещение транспортного средства на парковке составляет 1000 рублей и является одним из самых низких по сравнению с другими субъектами РФ, что не позволяет эффективно обеспечивать предупреждение таких правонарушений», — сказал он, представляя законопроект.
По информации Константинова, в Ростовской, Белгородской, Курской областях размер административного штрафа за неоплаченную платную парковку составляет 1,5 тысячи рублей, в Краснодарском крае — 3 тысячи рублей.
«Проектом закона предлагается увеличить размер штрафов, взимаемых за неуплату за размещение транспортного средства на парковке, до 1,5 тысячи рублей», — говорится в документе.
Штрафы изменить предложили в министерстве транспорта республики. Контролировать соблюдение закона должны сам минтранс и Служба автомобильных дорог Крыма.
Во время пресс-подхода по окончании заседания сессии Госсовета, Владимир Константинов отметил, что в Крыму за последние 11 лет количество транспортных средств выросло втрое:
«Такой загруженности никогда не было. Даже сельские поселения имеют проблемы с парковками», — сказал он, призвав разграничивать вопросы неоплаченной парковки и создание в муниципалитетах мест для бесплатных парковок.