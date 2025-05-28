В Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку

«Установленный на территории Республики Крым размер штрафа за неуплату за размещение транспортного средства на парковке составляет 1000 рублей и является одним из самых низких по сравнению с другими субъектами РФ, что не позволяет эффективно обеспечивать предупреждение таких правонарушений», — сказал он, представляя законопроект.