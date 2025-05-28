ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане появится единая электронная база учета животных, где будет храниться вся информация о них — от породы до прививок. Это определено одобренным Сенатом Законом «Об идентификации, регистрации и прослеживании животных», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.