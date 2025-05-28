В Узбекистане появится единая электронная база учета животных

Как отмечалось, в настоящее время работа по идентификации животных в республике не осуществляется в полной мере, что ограничивает возможность проведения профилактических прививочных мероприятий против опасных инфекционных заболеваний и гарантированного поддержания эпизоотической стабильности.
Кроме того, процессы идентификации не оцифрованы, база данных децентрализована, в результате чего имеют место проблемы с ведением точного учета животных.
Исправить ситуацию призван одобренный сенаторами закон.
Законом Комитет ветеринарии и развития животноводства при министерстве сельского хозяйства определяется уполномоченным органом в области идентификации, регистрации и прослеживания животных.
Документ четко определяет права и обязанности представителя уполномоченного госоргана, а также владельца животных. Устанавливает общие требования, а также сроки идентификации, регистрации и прослеживания животных.
Благодаря принятию Закона будет сформирована единая электронная база учета животных, их породы и здоровья, а также регламентирована охрана и перемещение (миграция) животных, создана система постоянного мониторинга.