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В Узбекистане появится единая электронная база учета животных

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане появится единая электронная база учета животных, где будет храниться вся информация о них — от породы до прививок. Это определено одобренным Сенатом Законом «Об идентификации, регистрации и прослеживании животных», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Источник: Sputnik.uz

Как отмечалось, в настоящее время работа по идентификации животных в республике не осуществляется в полной мере, что ограничивает возможность проведения профилактических прививочных мероприятий против опасных инфекционных заболеваний и гарантированного поддержания эпизоотической стабильности.

Кроме того, процессы идентификации не оцифрованы, база данных децентрализована, в результате чего имеют место проблемы с ведением точного учета животных.

Исправить ситуацию призван одобренный сенаторами закон.

Законом Комитет ветеринарии и развития животноводства при министерстве сельского хозяйства определяется уполномоченным органом в области идентификации, регистрации и прослеживания животных.

говорится в сообщении

Документ четко определяет права и обязанности представителя уполномоченного госоргана, а также владельца животных. Устанавливает общие требования, а также сроки идентификации, регистрации и прослеживания животных.

Благодаря принятию Закона будет сформирована единая электронная база учета животных, их породы и здоровья, а также регламентирована охрана и перемещение (миграция) животных, создана система постоянного мониторинга.

говорится в сообщении