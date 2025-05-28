Первые дома нового ЖК на левобережье Ростова планируют сдать в 2029 году

Новый ЖК начали возводить в районе улицы Пойменной в Ростове-на-Дону. Первые объекты, построенные в рамках крупного проекта, планируют сдать в 2029 году. Об этом сообщили в пресс-службе федерального застройщика, подписавшего соглашение о развитии территории с властями региона весной 2024 года.
— В рамках первой очереди жилого квартала планируется завершить два высотных дома суммарно почти на 1400 квартир. Первая очередь будет сдана в 2029 году, а окончательно масштабный проект реализуют к 2042 году, — рассказали в компании.
Вместе с домами в будущем микрорайоне собираются возвести детсады, школу, поликлинику, центры искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение полиции и пожарное депо. Также должны создать два парка, пруд, скверы, набережную, ипподром, и это далеко не все существующие планы. Речь идет о застройке более 700 тысяч кв. метров.
К слову, первый квартал, который уже возводят, назвали в честь донского писателя. Предполагается, что каждую очередь объектов микрорайона также будут именовать в честь выдающихся людей, связанных с Ростовской областью и Доном.
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