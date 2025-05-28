Первые дома нового ЖК на левобережье Ростова планируют сдать в 2029 году

Вместе с домами в будущем микрорайоне собираются возвести детсады, школу, поликлинику, центры искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение полиции и пожарное депо. Также должны создать два парка, пруд, скверы, набережную, ипподром, и это далеко не все существующие планы. Речь идет о застройке более 700 тысяч кв. метров.