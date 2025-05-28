В Уфе на участке улицы Мустая Карима временно закроют движение транспорта

По данным мэрии города, с 23.00 30 мая до 10.00 2 июня будет перекрыт участок улицы Мустая Карима: от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической.
Горожан и гостей столицы просят заранее планировать свои поездки.
В связи с подготовкой и проведением выставки «Уфа — столица детского туризма» в рамках «Большого семейного фестиваля» в центре города временно ограничат движение автотранспорта.
По данным мэрии города, с 23.00 30 мая до 10.00 2 июня будет перекрыт участок улицы Мустая Карима: от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической.
Горожан и гостей столицы просят заранее планировать свои поездки.