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В Уфе на участке улицы Мустая Карима временно закроют движение транспорта

В связи с подготовкой и проведением выставки «Уфа — столица детского туризма» в рамках «Большого семейного фестиваля» в центре города временно ограничат движение автотранспорта.

Источник: Башинформ

По данным мэрии города, с 23.00 30 мая до 10.00 2 июня будет перекрыт участок улицы Мустая Карима: от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической.

Горожан и гостей столицы просят заранее планировать свои поездки.