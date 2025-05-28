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«Минсктранс» ответил минчанке, жаловавшейся на водителя автобуса из-за неоткрытых дверей на остановке

Минсктранс сказал, когда водитель не должен открыть дверь автобуса на остановке.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал, когда водитель не должен открыть дверь автобуса на остановке. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.

В сообщении сказано, что инцидент произошел 22 мая примерно в 17.20 на остановке «Театральная» в направлении станции Ждановичи. Речь идет про автобус № 44. Минчанка жаловалась, что водитель транспортного средства отказался открыть ей дверь на остановке и начал далее ехать по маршруту.

Пресс-секретарь организации обращает внимание, что после запроса ситуация была тщательно изучена, просматривались данные видеорегистратора.

— На основании материалов системы видеонаблюдения установлено, что водитель в полном объеме осуществил посадку пассажиров, находившихся на посадочной площадке остановочного пункта «Театральный», — отметила представитель «Минсктранса».

Она уточнила, что, согласно рабочей инструкции, водитель закрыл двери, завершив высадку и посадку пассажиров, продажу билетов, объявления о закрытии дверей. Он убедился в том, что отсутствовали препятствия для их закрытия. Громыко сказала, что время ожидания составило не более 20 секунд.

В тот момент, когда загорелся зеленый свет и автобус начал движение, к транспортному средству подбегали мужчина, женщина и двое детей. Уточняется, что пункт 224 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены белорусским правительством, обязывает пассажира ожидать транспорт на остановке, а при ее отсутствии — на тротуаре.

Кроме того, в рабочей инструкции сказано, что водителю запрещено повторно открывать двери после того, как они были закрыты. Также говорится, что в озвученной ситуации, водитель уже начинал движение на зеленый свет, переключив внимание на левое зеркало, чтобы безопасно отъехать от остановки.

Ранее «Минсктранс» объявил бесплатную пересадку в свои автобусы до Варшавы на границе с Польшей.

Кстати, таможня назвала белорусам суммы наличных, подлежащих декларированию при выезде за границу.

Также мы писали, что в метро Минска некоторые буквы исчезли из названия станций.