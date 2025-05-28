«Минсктранс» ответил минчанке, жаловавшейся на водителя автобуса из-за неоткрытых дверей на остановке

Кроме того, в рабочей инструкции сказано, что водителю запрещено повторно открывать двери после того, как они были закрыты. Также говорится, что в озвученной ситуации, водитель уже начинал движение на зеленый свет, переключив внимание на левое зеркало, чтобы безопасно отъехать от остановки.