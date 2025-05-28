Подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами Иркутской области и ЛНР

Делегация депутатов Законодательного Собрания Иркутской области побывала с рабочим визитом в Луганской Народной Республике. Парламентарии доставили груз с гуманитарной помощью, посетили город Луганск, подшефный для Приангарья. Кроме того, состоялась встреча с Народным Советом ЛНР. В рамках мероприятия между двумя парламентами российских регионов было подписано соглашение о сотрудничестве.