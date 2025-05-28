Подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами Иркутской области и ЛНР

Делегация депутатов Законодательного Собрания Иркутской области побывала с рабочим визитом в Луганской Народной Республике. Парламентарии доставили груз с гуманитарной помощью, посетили город Луганск, подшефный для Приангарья. Кроме того, состоялась встреча с Народным Советом ЛНР. В рамках мероприятия между двумя парламентами российских регионов было подписано соглашение о сотрудничестве.
Председатель Заксобрания Приангарья Александр Ведерников напомнил, что партнерские отношения между депутатами уже были налажены, существовала договоренность об обмене опытом в законотворческой деятельности.
— Между Луганской Народной Республикой и Иркутской областью сложились дружеские отношения. Эта работа ведется на всех уровнях власти по поручению губернатора Игоря Кобзева, — отметил Александр Ведерников. — Подписанное сегодня соглашение послужит основой для совершенствования законотворческой работы.
Глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко поблагодарил депутатов из Иркутской области за совместную работу и отметил, что заинтересовался опытом создания при парламенте экспертных Советов, которые помогают глубже изучить некоторые проблемные вопросы и выработать взвешенные решения.