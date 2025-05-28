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Олень с золотыми рожками замечен прямо в Петербурге

Европейская косуля попала в объектив видеоловушки в Курортном районе Петербурга. Редкие кадры показывает 28 мая биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Источник: Виктор Павлов / «Каждой твари по паре»

Это самец, поскольку у него есть рога. Сейчас они растут и остаются мягкими и нежными, покрытыми тонкой бархатистой кожицей. Их легко повредить, например о сучки деревьев, поэтому самцы очень берегут их. Рога окончательно сформируются к июлю, когда у косуль начнётся гон — время продолжения рода.

Европейская косуля занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга. Это самый мелкий представитель семейства оленьих в Европе. В Петербурге они встречаются в Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Петродворцовом, Выборгском и Курортном районах. Обычно они не живут здесь, а забегают из соседних районов Ленинградской области.