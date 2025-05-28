Олень с золотыми рожками замечен прямо в Петербурге

Это самец, поскольку у него есть рога. Сейчас они растут и остаются мягкими и нежными, покрытыми тонкой бархатистой кожицей. Их легко повредить, например о сучки деревьев, поэтому самцы очень берегут их. Рога окончательно сформируются к июлю, когда у косуль начнётся гон — время продолжения рода.
Европейская косуля занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга. Это самый мелкий представитель семейства оленьих в Европе. В Петербурге они встречаются в Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Петродворцовом, Выборгском и Курортном районах. Обычно они не живут здесь, а забегают из соседних районов Ленинградской области.