За 2025 год в Самарской области планируют отремонтировать 120 зданий школ

В 2025 году в Самарской области запланирован капитальный ремонт 120 школьных и дошкольных зданий, что создаст комфортные и безопасные условия для обучения более 58 тысяч школьников и воспитанников детских садов.
Осуществляется ремонт крыш, замена инженерных коммуникаций, установка новых дверей и окон, обновление электропроводки и выполнение отделочных работ. В частности, в школах и детских садах Нефтегорска осуществляются соответствующие работы за счёт финансирования из регионального бюджета.
Отдельное внимание уделяется федеральным программам. Например, детский сад «Дельфин» в Нефтегорске ремонтируют в рамках нацпроекта «Семья», выполняя модернизацию здания и установку современного оборудования.
Минобразования Самарской области планирует продолжить программу обновления образовательной инфраструктуры, отремонтировав до 2027 года ещё 200 зданий учебных заведений.
Эти меры позволят существенно улучшить состояние материальной базы школ и детских садов, повысив доступность качественного образования в регионе.
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