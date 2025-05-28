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Еще один субсидируемый авиарейс запустят до Алаколя

С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Источник: Министерство транспорта РК

Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по 7 рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец — 20 тыс. тенге.

Напомним, что с 1 июня 2025 года авиакомпания SCAT будет летать между столицей и Урджаром, а также Алматы и Урджаром. Рейсы увеличены до 7 частот в неделю. Данные авиарейсы также являются субсидируемыми.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане будет работать 24 социально значимых авианаправления.

«24 социально значимых авиамаршрута будут выполнять отечественные авиакомпании в 2025 году. В целях повышения транспортной доступности регионов и улучшения авиасообщения между городами Казахстана и удовлетворения пассажирского спроса завершено проведение конкурсных процедур по определению авиакомпаний для выполнения социально значимых авиаперевозок в 2025 году», — информировали в Минтрансе.