Еще один субсидируемый авиарейс запустят до Алаколя

Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по 7 рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец — 20 тыс. тенге.
Напомним, что с 1 июня 2025 года авиакомпания SCAT будет летать между столицей и Урджаром, а также Алматы и Урджаром. Рейсы увеличены до 7 частот в неделю. Данные авиарейсы также являются субсидируемыми.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане будет работать 24 социально значимых авианаправления.
«24 социально значимых авиамаршрута будут выполнять отечественные авиакомпании в 2025 году. В целях повышения транспортной доступности регионов и улучшения авиасообщения между городами Казахстана и удовлетворения пассажирского спроса завершено проведение конкурсных процедур по определению авиакомпаний для выполнения социально значимых авиаперевозок в 2025 году», — информировали в Минтрансе.