В Пермском крае открыли сбор для помощи пропавшему 6-летнему мальчику

Сбор для помощи пропавшему 6-летнему мальчику был открыт в Пермском крае, сообщает фонд «Дедморозим».
Речь идёт о 6-летнем жителе Кизела, который ушёл из дома и бесследно исчез в минувшее воскресенье. С 25 по 27 мая маленького мальчика искали сотни людей, включая волонтёров поисковых отрядов и правоохранителей. На третьи сутки он был найден в лесу в нескольких километрах от дома. На следующий день в минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru рассказали, что ребёнок остаётся в больнице в удовлетворительном состоянии. После обнаружения выяснилось, что мальчик был обезвожен после долгого скитания. В благотворительном фонде «Дедморозим» вызвались оказать ребёнку помощь и приставить к нему больничную маму, так как родная мать мальчика не может находиться с ним.
«Сейчас наша задача — помочь мальчику в кризисной ситуации. Окружить его необходимым теплом и заботой в стенах незнакомой больницы может больничная мама», — рассказывает координатор фонда Анастасия Кондакова.
О необходимости помочь высказался и соучредитель фонда Дмитрий Жебелев. В своём канале он отметил, что родная мать мальчика не может ухаживать за ним, так как находится в другом городе и не может оставить надолго второго ребёнка. В последствии фонд планирует выяснить, нуждается ли семья в другой помощи и оказать её при необходимости.
Узнать о том, как помочь ребёнку, можно на сайте фонда.
Напомним, после пропажи 6-летного мальчика СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». 28 мая в ведомстве рассказали сайту perm.aif.ru, что расследование продолжается и после обнаружения ребёнка, без переквалификации статьи.