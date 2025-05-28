В Пермском крае открыли сбор для помощи пропавшему 6-летнему мальчику

Речь идёт о 6-летнем жителе Кизела, который ушёл из дома и бесследно исчез в минувшее воскресенье. С 25 по 27 мая маленького мальчика искали сотни людей, включая волонтёров поисковых отрядов и правоохранителей. На третьи сутки он был найден в лесу в нескольких километрах от дома. На следующий день в минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru рассказали, что ребёнок остаётся в больнице в удовлетворительном состоянии. После обнаружения выяснилось, что мальчик был обезвожен после долгого скитания. В благотворительном фонде «Дедморозим» вызвались оказать ребёнку помощь и приставить к нему больничную маму, так как родная мать мальчика не может находиться с ним.