Что можно и нельзя делать в праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне — один из главных церковных праздников, напоминающий о вознесении Иисуса Христа на небо и обещании его второго пришествия. В богослужениях в этот день подчеркивается радость соединения Христа с Отцом и надежда на вечную жизнь для верующих. Когда православные христиане отмечают Вознесение и какие традиции связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».