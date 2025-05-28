Национальная библиотека Беларуси может получить зеркальные стекла и новый экран. Подробности рассказал генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, пишет БелТА.
Он отметил, что над возможным изменением фасада сейчас думают.
— Вопрос модернизации фасада здания находится в стадии разработки. Дело в том, что изначально проект здания подразумевал установку зеркальных стекол. И сейчас мы взаимодействуем с разработчиками, чтобы этот проект завершить, — пояснил генеральный директор.
Гигин акцентировал внимание, что фасад Национальной библиотеки Беларуси является, в том числе, информационным экраном. Он добавил, что со временем данная технология устарела, ведь зданию почти 20 лет.
— Нам надо выходить на новый уровень, новые технические решения, чтобы мы могли представить нашим гражданам и гостям столицы любую картинку. Чтобы это было действительно красиво и на главном проспекте Минска был современный экран, — подчеркнул гендиректор.
Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас появляются новые технологии, позволяющие сделать экран энергоэффективным и даже генерировать электроэнергию. По словам Вадима Гигина, специалисты пока находятся на стадии научной разработки указанного проекта.
— Думаю, что с учетом всех опытно-испытательных моментов это точно займет не меньше двух лет, — отметил он.
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