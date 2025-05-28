Экс-завкафедрой вуза на Урале вынесли приговор по делу о фейках о ВС России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил десять месяцев исправительных работ обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему заведующему кафедрой «Управление персоналом» Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Десять месяцев исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о приговоре Абрамову.
Ленинский райсуд Екатеринбурга в ноябре 2024 года избрал обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему заведующему кафедрой «Управление персоналом» УГГУ меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как ранее рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для задержания Абрамова стала открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
В пресс-службе УГГУ агентству уточняли, что Абрамов был уволен с должности с 10 июля 2024 года в связи с истечением срока трудового договора.