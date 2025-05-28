«Ленятся прочитать договор»: почему россияне стали брать больше автозаймов

— В этом случае автомобиль находится в залоге у микрофинасовой организации до полной выплаты займа. Пока вы не выплатите денежные средства МФО до последнего рубля, то можете остаться без авто. Важно помнить, что когда вы совершили последний платеж по займу и считаете, что полностью его погасили, необходимо связаться с микрофинансовой организацией и получить от них выписку о закрытии займа и отсутствии к вам претензий. Потому что задолженность даже в размере одного рубля считается невыполнением кредитного договора. Это нужно иметь в виду, — заключил Беляев.