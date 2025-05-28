«Ленятся прочитать договор»: почему россияне стали брать больше автозаймов

Банк России зафиксировал резкий рост доли автозаймов в потребительских выдачах. Эксперты говорят, что такие займы берут, как правило, на ремонт машины и квартиры. Микрофинансовые организации (МФО) при этом перестраивают свои бизнес-модели и теперь предлагают такие займы именно на приобретение автомобилей на фоне роста отказов по заявкам на классические автокредиты. Что такое автозаем и в чем причина его внезапной популярности, рассказал «Вечерней Москве» финансовый аналитик Михаил Беляев.
Тот же кредит.
Как рассказал эксперт, автозаем в микрофинансовой компании — это тот же кредит, только под более высокие проценты.
— В МФО проценты намного больше, чем предлагают банки. Россияне стали активно брать автозаймы, потому что финансовые организации ужесточили требования к заемщикам из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В юридическом отношении займы в микрофинансовых организациях регулируются по Гражданскому кодексу, а кредит в финансовой организации — это банковская деятельность, но это практически одно и то же, — сказал он.
Финансовый аналитик объяснил, что автозаймы чаще берут россияне, которые продают свои старые автомобили и хотят добавить небольшую сумму для покупки новой машины.
— Человек реализовывает свой подержанный автомобиль, и если ему не хватает небольшой суммы для покупки новой машины, он берет эти деньги в МФО. Например, продают авто за 700 тысяч и берут в микрокредитной организации сравнительно небольшую сумму, чтобы докредитоваться — 500−700 тысяч рублей. МФО проще выдают кредиты, чем банки, они находятся под менее жестким регулированием ЦБ РФ. Если у человека были просрочки по кредитам или сумма его дохода не устраивает банк для выдачи необходимой суммы, то он идет в МФО, — говорит Беляев.
Когда авто могут забрать.
По его словам, важно внимательно читать договор с МФО, особенно те места, где условия написаны мелким шрифтом, чтобы не платить потом огромные пени и штрафы.
Какие штрафы вводят для водителей с 1 мая.
— Штрафные санкции обычно прописывают в договоре. Многие ленятся прочитать документы от начала и до конца, потому что уверены, что никогда не допустят просрочек и не попадут в этот капкан. Но так думать никогда не надо, важно читать договор до конца, особенно то, что написано про штрафные санкции. И стараться выплачивать заем вовремя, чтобы этот раздел кредитного договора не пришлось задействовать, — сообщил он.
Собеседник «ВМ» добавил, что человек может лишиться машины, если не погасит автозаем в полном объеме.
— В этом случае автомобиль находится в залоге у микрофинасовой организации до полной выплаты займа. Пока вы не выплатите денежные средства МФО до последнего рубля, то можете остаться без авто. Важно помнить, что когда вы совершили последний платеж по займу и считаете, что полностью его погасили, необходимо связаться с микрофинансовой организацией и получить от них выписку о закрытии займа и отсутствии к вам претензий. Потому что задолженность даже в размере одного рубля считается невыполнением кредитного договора. Это нужно иметь в виду, — заключил Беляев.
Ранее генеральный директор сети ломбардов Александр Портнов рассказал, стоит ли обращаться в ломбарды. По его словам, это допустимо, если деньги нужны срочно. Если человек хочет заложить автомобиль или мотоцикл, то оценка чаще всего проводится удаленно — нет нужды терять время в офисе. Достаточно просто прийти, получить деньги и подписать документы. Кроме того, обращение в ломбард не отражается в кредитной истории. Клиент сохраняет свою конфиденциальность.