Жительница Перми осуждена за убийство

Орджоникидзевский районный суд Перми вынем обвинительный приговор пермячке. Женщину признали виновной в умышленном причинении смерти другому человеку.
Суд установил, что 23 февраля в квартире в Орджоникидзевском районе Перми произошла ссора между нетрезвыми потерпевшим и подсудимой, и женщина решила убить оппонента. Фигурантка взяла нож и умышленно нанесла мужчине как минимум один удар ножом в область груди и живота. Потерпевший скончался на месте.
На суде женщина частично признала вину в инкриминируемом ей деянии, в содеянном раскаялась.
Суд признал женщину виновной в убийстве и с учетом ранее вынесенного приговора приговорил ее к 9 годам в исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск потерпевшей, матери убитого, удовлетворен частично, на сумму 1,5 млн рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.