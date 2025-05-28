Жительница Перми осуждена за убийство

Суд установил, что 23 февраля в квартире в Орджоникидзевском районе Перми произошла ссора между нетрезвыми потерпевшим и подсудимой, и женщина решила убить оппонента. Фигурантка взяла нож и умышленно нанесла мужчине как минимум один удар ножом в область груди и живота. Потерпевший скончался на месте.