Волгоградский ЦПКиО проводит весну двумя фестивалями — вход свободный

Сразу два фестиваля пройдут в субботу в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде.
Утро субботы начнется с тренировки по кундалини йоге в 10.00. От желающих принять в ней участие — только коврик и бутылочка с водой.
В 11.00 у главной сцены стартует фестиваль вакансий — соискатели смогут пройти одно за другим около 10 собеседований в ведущих компаниях региона. Ждут также студентов и пенсионеров — им кроме достойной зарплаты обещают удобный график.
В три часа дня начнется второй фестиваль — красок. В программе — флешмобы с сухой краской.
В завершение дня в 18.00 на главной сцене начнется концерт с занимательной викториной, мастер-классом по оригами и рисованием мелками, а в часом позже на футбольном поле — кинопоказ под звездным небом с розыгрышем подарков.