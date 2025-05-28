Глава РАН: повышение финансирования НИИ будет индивидуальным

Заметив журналистам, что «невозможно всем взять и просто поднять сумму в два раза», Красников напомнил о новых процессах, запускаемых в руководстве Академии. «Мы запустили новый процесс: формирование госзадания возложено на тематические отделения. Они собирают предложения от институтов, университетов, научных советов, министерств и ведомств, и благодаря анализу по каждому институту мы получаем такую общую картину. Где мы видим, что работы, которые представлены, входят в пятерку лучших работ [по тематике], что этот институт более загружен по сравнению с другими, и так будет происходить увеличение лимитов по деньгам», — рассказал глава РАН.