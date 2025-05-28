Глава РАН: повышение финансирования НИИ будет индивидуальным

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Руководство Российской академии наук (РАН) станет решать вопрос о повышении финансирования конкретных научных институтов в индивидуальном порядке, согласно объективным показателям. Об этом сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников по итогам первого дня общего собрания Академии.
Ранее на собрании Красников сообщил, что РАН просит правительство увеличить к 2028 году объемы финансирования фундаментальных научных исследований до 0,4% ВВП.
Заметив журналистам, что «невозможно всем взять и просто поднять сумму в два раза», Красников напомнил о новых процессах, запускаемых в руководстве Академии. «Мы запустили новый процесс: формирование госзадания возложено на тематические отделения. Они собирают предложения от институтов, университетов, научных советов, министерств и ведомств, и благодаря анализу по каждому институту мы получаем такую общую картину. Где мы видим, что работы, которые представлены, входят в пятерку лучших работ [по тематике], что этот институт более загружен по сравнению с другими, и так будет происходить увеличение лимитов по деньгам», — рассказал глава РАН.
По поводу тех институтов, которые не будут входить в пятерку по своим тематикам, академик Красников заметил, что руководство РАН «вместе с региональными властями, ведомствами, будет принимать решения по их финансированию».
Красников объяснил, почему в фундаментальной науке неправильно было бы вводить жесткое деление на приоритетные и неприоритетные отрасли.
«От 30% до 40% величайших открытий происходит случайным образом. Мы не можем четко предсказать, где произойдет прорыв на сегодняшний день. И если это произойдет не у нас, то у нас должна быть команда, которая сможет оперативно это подхватить. Этот механизм позволяет нам широким фронтом идти. Ближе к прикладным работам идет приоритизация», — отметил глава РАН.