В Иркутской области перевыполнили план по вводу жилья в 2024 году

О достижениях рассказал министр строительства Алексей Емелюков. Так в прошлом году удалось перевыполнить поставленный план по вводу в эксплуатацию жилых домов на более чем 27%. Кроме того, в Приангарье продолжается действие программы по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Переехать смогли уже 31,4 тысячи человек.