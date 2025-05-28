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В Иркутской области перевыполнили план по вводу жилья в 2024 году

Профильное министерство отчиталось о проделанной работе на заседании регионального правительства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В правительстве Иркутской области обсудили работу в сфере строительства. Председатель кабмина Константин Зайцев провел совещание, посвященное отчету министерства строительства Приангарья и выполнению задач, поставленных на текущий год.

О достижениях рассказал министр строительства Алексей Емелюков. Так в прошлом году удалось перевыполнить поставленный план по вводу в эксплуатацию жилых домов на более чем 27%. Кроме того, в Приангарье продолжается действие программы по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Переехать смогли уже 31,4 тысячи человек.

— Сейчас перед министерством стоит задача не сбавлять темпы и достичь не меньших результатов к концу 2025 года, — сказал Константин Зайцев.