Под Уфой в 2025 году заработают 12 детских лагерей

Отмечается, что в Уфе будут функционировать 263 детских учреждения отдыха. В их числе 130 лагерей дневного пребывания, 121 лагерь трудовой направленности и 12 загородных лагерей. Все эти учреждения получат разрешение на работу только после тщательной проверки соответствия установленным нормам безопасности.