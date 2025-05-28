Под Уфой в 2025 году заработают 12 детских лагерей

Этим летом в лагерях Уфы отдохнут 12,3 тысячи детей. Как сообщил руководитель управления образования Азат Батыршин на оперативке в администрации, всего же различный вид отдыха на каникулах подготовлен для 110 тысяч школьников.
Отмечается, что в Уфе будут функционировать 263 детских учреждения отдыха. В их числе 130 лагерей дневного пребывания, 121 лагерь трудовой направленности и 12 загородных лагерей. Все эти учреждения получат разрешение на работу только после тщательной проверки соответствия установленным нормам безопасности.
Первыми 27 мая открыли свои двери 127 школьных лагерей, где 14 125 детей уже получают полноценное двухразовое питание и участвуют в оздоровительных программах. С наступлением июня к ним присоединятся загородные лагеря, которые примут 12 305 воспитанников.
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