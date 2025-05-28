Таможенный пункт «Адлер» реконструируют в 2027 году

Согласно проекту, модернизация позволит увеличить пропускную способность пункта почти в десять раз — с 1,5 тыс. до 14 тыс. транспортных средств и с 28 тыс. до 80 тыс. человек в сутки. Количество автомобильных полос вырастет с 25 до 28, при этом оформление 80 легковых автомобилей будет осуществляться одновременно на восьми полосах, по 40 машин на выезд и въезд. Общая пропускная способность КПП, включая пассажирский и грузовой транспорт, составит до 100 единиц одновременно.