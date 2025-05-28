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Новый автобусный маршрут связал Москву и Новороссийск

Из Москвы в Новороссийск запустили новый автобусный маршрут, который стал востребованным на фоне ограничений в авиасообщении и железнодорожных рейсах.

Источник: Новая Кубань

Рейсы отправляются ежедневно в 23:00 с московского автовокзала «Красногвардейский» и прибывают в Новороссийск в 21:00 следующего дня. Обратный путь стартует в 20:45 и завершается в столице в 19:00. Время в дороге — около 22 часов. Поездка обойдется от 5775 рублей в одну сторону, а билеты можно купить в приложении «Метро Москвы» или на официальном сайте метрополитена. Новый маршрут поддержит развитие туризма между регионами и повысит транспортную доступность юга России.

«Красногвардейский» выбран отправной точкой благодаря удобному расположению и доступу к другим видам транспорта. Теперь у жителей и гостей столицы появилась альтернатива, чтобы добраться до побережья Черного моря, минуя пересадки и сложности с другими видами транспорта.