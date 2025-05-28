Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры

Бывшие председатели правления Рост-банка и Бинбанка осуждены на 8 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Приговором Таганского районного суда города Москвы Лукин Александр Александрович, Любенцов Кирилл Вячеславович признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, окончательно каждому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе.

Обоих взяли под стражу в зале суда, добавили в суде.

Как сообщал «Коммерсант», фигуранты обвиняются в том, что совершили «ряд экономически нецелесообразных сделок» с многомиллиардным ущербом для своих банков, прокурор потребовал для них по 9,5 лет. Адвокаты предлагали оправдать подзащитных либо переквалифицировать обвинение на злоупотребление полномочиями и прекратить уголовное преследование за истечением сроков давности.