Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Приговором Таганского районного суда города Москвы Лукин Александр Александрович, Любенцов Кирилл Вячеславович признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, окончательно каждому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе.
Обоих взяли под стражу в зале суда, добавили в суде.
Как сообщал «Коммерсант», фигуранты обвиняются в том, что совершили «ряд экономически нецелесообразных сделок» с многомиллиардным ущербом для своих банков, прокурор потребовал для них по 9,5 лет. Адвокаты предлагали оправдать подзащитных либо переквалифицировать обвинение на злоупотребление полномочиями и прекратить уголовное преследование за истечением сроков давности.