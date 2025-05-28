Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры

Как сообщал «Коммерсант», фигуранты обвиняются в том, что совершили «ряд экономически нецелесообразных сделок» с многомиллиардным ущербом для своих банков, прокурор потребовал для них по 9,5 лет. Адвокаты предлагали оправдать подзащитных либо переквалифицировать обвинение на злоупотребление полномочиями и прекратить уголовное преследование за истечением сроков давности.