Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня», и семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», сообщает пресс-служба Кремля.
«Двадцать девятого мая в преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин по видеосвязи проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания “Мать-героиня”, и семьями, награждёнными орденом “Родительская слава”, — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие девять семей из Свердловской области, Крыма, Рязанской и Калининградской областей, Ингушетии, Пензенской и Кемеровской областей, Еврейской автономной области и Запорожской области.
Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей — удостоенным звания женщинам вручается знак особого отличия орден «Мать-героиня».
Орден «Родительская слава» учреждён Указом президента в 2008 году, звание и орден «Мать-героиня» — в 2022 году.