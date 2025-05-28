Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня»

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей — удостоенным звания женщинам вручается знак особого отличия орден «Мать-героиня».