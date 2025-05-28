В черных очках в пасмурную погоду: Баскова и Лазарева видели в центре Омска

В центре Омска сегодня увидели настоящих Сергея Лазарева и Николая Баскова. Звезд засняли омичи, в тот момент, когда они записывали «проходку» на улицах Омска для шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Омичи сразу взялись за смартфоны и сняли звездный дует.
Звезды эстрады прибыли в Омск с важной миссией — провести отборочный тур для талантливых вокалистов Сибири. Мероприятие пройдет в конгресс-холле Омского РЦСО.
Кастинг должен выявить потенциально лучших вокалистов со всей Сибири. Участники борются за право попасть на экраны телеканала «Россия 1», где уже в сентябре стартуют новые выпуски программы. По правилам проекта в каждой программе 8 исполнителей представляют разножанровые произведения. Чем больше членов жюри поддержит того или иного конкурсанта, тем больше баллов он наберет. В финал проходят по два участника из каждого эпизода. Триумфатор шоу получает денежный презент и радио-ротацию песни.
Возможно, что совсем скоро в выпусках программы мы увидим кого-то из омичей. Во всяком случае шанс выступить у себя дома у них сегодня будет!