В черных очках в пасмурную погоду: Баскова и Лазарева видели в центре Омска

Кастинг должен выявить потенциально лучших вокалистов со всей Сибири. Участники борются за право попасть на экраны телеканала «Россия 1», где уже в сентябре стартуют новые выпуски программы. По правилам проекта в каждой программе 8 исполнителей представляют разножанровые произведения. Чем больше членов жюри поддержит того или иного конкурсанта, тем больше баллов он наберет. В финал проходят по два участника из каждого эпизода. Триумфатор шоу получает денежный презент и радио-ротацию песни.