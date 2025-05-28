Глава РАН: наукометрия дает необходимую, но не достаточную информацию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская академия наук использует наукометрические данные при оценке ученых и институтов, но вовсе не считает их «окончательным вердиктом». Об этом сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников по итогам первого дня общего собрания академии.
Во время реплик в конце пленарного заседания были высказаны мнения, в частности, что надо отказаться от наукометрии — этим термином принято называть оценку эффективности ученых через систему количественных показателей.
Как пояснил журналистам академик Красников, для РАН наукометрия — «необходимая информация, но не окончательный вердикт».
«Для нас, ученых, это просто дополнительная информация для принятия решений. Не более того, тем более, что таких показателей много, и, конечно, мы философски относимся к этим различным индексам. Там можно много навести математики, сказать: “А давайте мы не только индекс цитируемости (станем учитывать). А сделаем удельный вес, потому что у нас будет много авторов. А сколько приходится на вас?”, — рассказал Красников.
В ходе реплик было высказано также пожелание отменить двухступенчатую систему званий членов РАН и произвести всех членов-корреспондентов в академики. Красников предложил передать соответствующую записку в уставную комиссию РАН.
«Этот вопрос периодически возникает — о том, чтобы перейти к одноступенчатой системе Академии наук и сделать, чтобы все были академиками. Мы периодически это обсуждаем, но у нас есть демократическая процедура. Есть уставная комиссия при президиуме, которую возглавляет вице-президент Николай Андреевич Макаров», — пояснил Красников журналистам.
Выборы академиков и членов-корреспондентов РАН пройдут на второй день общего собрания, 29 мая. 30 мая состоится награждение золотыми медалями академии.