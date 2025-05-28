Глава РАН: наукометрия дает необходимую, но не достаточную информацию

«Для нас, ученых, это просто дополнительная информация для принятия решений. Не более того, тем более, что таких показателей много, и, конечно, мы философски относимся к этим различным индексам. Там можно много навести математики, сказать: “А давайте мы не только индекс цитируемости (станем учитывать). А сделаем удельный вес, потому что у нас будет много авторов. А сколько приходится на вас?”, — рассказал Красников.