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Профподготовка для санитарок и комплектовщиков товаров отменена в Беларуси

Минтруда изменило перечень рабочих профессий в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Профподготовка для санитарок и комплектовщиков товаров отменена в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Сообщается, то вступили в силу изменения в перечнях профессий для подготовки рабочих. В ведомстве отметили, что в перечень новых профессий рабочих были включены машинист крана башенного, монтажник фасадных систем, флорист и ряд других.

В Минтруда добавили, что из перечня рабочих профессии убрали санитарок и комплектовщиков товаров. Сказано, что при их приеме на работу не нужно освоение образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих).

Вместе с тем были изменены сроки профподготовки для ряда профессий. Так, для отдельных профессий рабочих сокращены сроки. Называются следующие профессии: оператор электронно-вычислительных машин, переводчик рисунков, сестра-хозяйка и другие. Говорится, что были расширены диапазоны разрядов для профподготовки по отдельным профессиям. К примеру, для дежурного по переезду указываются 2 — 4 разряды (ранее — только 2).

Ранее Минтруда сказало, кому из пенсионеров базовый счет надо открыть обязательно.

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