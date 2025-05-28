Профподготовка для санитарок и комплектовщиков товаров отменена в Беларуси

Вместе с тем были изменены сроки профподготовки для ряда профессий. Так, для отдельных профессий рабочих сокращены сроки. Называются следующие профессии: оператор электронно-вычислительных машин, переводчик рисунков, сестра-хозяйка и другие. Говорится, что были расширены диапазоны разрядов для профподготовки по отдельным профессиям. К примеру, для дежурного по переезду указываются 2 — 4 разряды (ранее — только 2).