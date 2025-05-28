Тонну морских обезьян отправили из Ростовской области во Вьетнам

На прошлой неделе из Ростовской области во Вьетнам отправили тонну сухих цист артемии, это высушенные яйца водного рачка, рассказали в управлении Россельхознадзора.
Оказалось, что подобный товар обычно закупают в качестве корма, в данном случае артемиями собирались угостить непродуктивных животных (каких именно не пояснили).
— Продукцию перед отправкой проверили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Сухую массу признали безопасной, она полностью соответствовала требованиям страны-импортер, — рассказали в Россельхознадзоре.
Нарушений ветеринарного законодательства также не выявили.
Напомним, цисты артемии раньше называли «морскими обезьянками» из-за вида их хвостов. Это был маркетинговый ход для привлечения внимания покупателей.
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