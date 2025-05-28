Опубликован график отключения горячей воды в домах на июнь 2025 года

На портале KZN.RU опубликован график отключения горячего водоснабжения на июнь 2025 года в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. Сроки могут быть скорректированы.
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию «Казанских тепловых сетей» по телефону 8 (800)234−82−43, а также соблюдать правила безопасности.
Многоквартирные дома, в которых запланированы гидравлические испытания на магистральных и квартальных тепловых сетях с проведением расхолаживания тепловодов (постепенным понижением температуры ГВС) с 18.00 15 июня и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям с 10.00 17 июня до 10.00 20 июня:
Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б к.1, 171б к.2, 185, 187;
Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;
Аделя Кутуя, 85а, 110, 110а, 110б, 110д к.1, 110д к.2, 110 к.3, 110е;
Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 19, 21, 31, 33, 18/23, 20, 22, 22а, 22б, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
Амирхана Еники, 17б;
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
Баумана, 36;
Бехтерева, 9, 9а;
Большая Красная, 8, 22, 32/15;
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/2;
Бутлерова, 6;
Бурхана Шахиди, 1/15;
Бухарская, 32 к. З, Ж, И, Л;
Вишневского, 29/48;
Габдуллы Кариева, 3, 5, 6, 7, 8, 10;
Габдуллы Тукая, 57, 57а, 75 г, 102, 106а;
Галиаскара Камала, 18, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Галии Кайбицкой, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 12, 14;
Гаяза Исхаки, 8а;
Гвардейская, 31;
Глазунова, 6, 8, 8/2, 10;
Дзержинского, 11а;
Джаудата Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;
Достоевского, 50, 52, 57, 66;
Дуслык, 4, 6;
Жуковского, 29;
Зайни Султана, 8;
Зинина, 24, 34;
Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 к.1, 20 к.2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
Исмаила Гаспринского, 29, 31;
Карима Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Каюма Насыри, 42, 44;
Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
Карла Маркса, 16а;
Качалова, 76, 77;
Комсомольская, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, ⅙, 2;
Коротченко, 22;
Красносельская, 51/4;
Крутая, 2;
Кулагина, 4, 5 к.1, 6, 6а, 8, 8а;
Курская, 18, 20, 23, 25, 27;
Лево-Булачная, 50а, 50, 56;
Лобачевского, 10а;
Ломжинская, 1, 3, 5, 7;
Магистральная, 4а, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а, 22а, 34, 34/1;
Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;
Марселя Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18;
Модельная, 8, 10;
Нариманова, 50, 52, 66а, 68;
Новоселья, 4, 6, 10;
Нурсултана Назарбаева, 9, 10, 12, 12 В, 35/1, 47/113, 60, 60а;
Односторонняя Гривка, 10, 48;
Островского, 103, 107, 114, 116;
Павлюхина, 37, 99б (1, 2), 102а, 104а, 104б, 110а, 108б, 110 В, 110 г, 114 к.2, 118, 128;
Парижской Коммуны, 19;
Переулок Дуслык, 6;
Петербургская, 64, 65а;
Петра Полушкина, 5/4, 5/5;
Право-Булачная, 47, 51;
Промысловая, 5;
Проспект Альберта Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в;
Проспект Победы, 57а, 57б, 57 В, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 к.1, 139 к.2, 139 к.3, 139а к.1, 139а к.2, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;
Проспект Универсиады, 10, 12, 14, 16;
Рашида Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
Родины, 29, 31, 33, 37;
Роторная, 27б, 27 В, 27е, 27д;
Сабира Ахтямова, 1 к.1, к.2, к.3;
Салиха Сайдашева, 19;
Сары Садыковой, 20, 22;
Сафьян, 6/8, 8;
Седова, 20а, 20б, 20в;
Спартаковская, 35, 87, 89, 84, 88б (1, 2);
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
Тельмана, 40, 42;
Техническая, 35, 39а, 39б;
Тихомирнова, 19;
Туганлык, 1, 3, 10, 12;
Тулпар, 4, 5, 7;
Туфана Миннуллина, 8а, 8б, 8в;
Тыныч, 1, 3, 8;
Университетская, 4/34;
Фатыха Карима, 9, 2/22, 26;
Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;
Хайдара Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
Чернышевского, 33;
Шаляпина, 14/83, 26;
Шарифа Камала, 4;
Шоссейная, 57;
Щербаковский переулок, 7;
Япеева, 10, 16;
Ярдем, 23, 25;
Яруллина, 6;
Яшь-Кыч, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 10.00 20 июня по 10.00 1 июля включительно (текущий, капитальный ремонт и реконструкция на магистральных и квартальных тепловых сетях):
Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б к.1, 171б к.2, 185, 187;
Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;
Аделя Кутуя, 85а, 110, 110а, 110б, 110д к.1, 110д к.2, 110 к.3, 110е;
Академика Глушко, 1, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 9/2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
Амирхана Еники, 17б;
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/2;
Бутлерова, 6;
Бухарская, 32 к. З, Ж, И, Л;
Вишневского, 29/48;
Габдуллы Тукая, 57, 57а, 75 г, 102, 106а;
Габдуллы Кариева, 3, 5, 6, 7, 8, 10;
Галиаскара Камала, 18, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Гилии Кайбицкой, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;
Глазунова, 6, 8, 8/2, 10;
Гвардейская, 31;
Джаудата Файзи 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;
Достоевского, 50, 52, 57, 66;
Дуслык, 4, 6;
Зайни Султана, 8;
Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 к.1, 20 к.2 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
Зинина, 24, 34;
Исмаила Гаспринского, 29, 31;
Карима Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Качалова, 76, 77;
Каюма Насыри, 42, 44;
Крутая, 2;
Кулагина, 4, 5 к.1, 6, 6а, 8, 8а;
Курская, 18, 20, 23, 25, 27;
Лево-Булачная, 50а, 50, 56;
Ломжинская, 1, 3, 5, 7;
Магистральная, 4а, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а, 22а, 34, 34/1;
Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;
Марселя Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18;
Модельная, 8, 10;
Нариманова, 50, 52, 66а, 68;
Новоселья, 4, 6, 10;
Нурсултана Назарбаева, 9, 10, 12, 12 В, 35/1, 47/113, 60, 60а;
Островского, 103, 107, 114, 116;
Павлюхина, 37, 99б (1, 2), 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110 г, 110 В, 114 к.2, 118, 128;
Парижской Коммуны, 19;
Переулок Дуслык, 6;
Петербургская, 64, 65а;
Петра Полушкина, 5/4, 5/5;
Промысловая, 5;
Проспект Альберта Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34 В,;
Проспект Победы, 57а, 57б, 57 В, 98, 100, 102, 106, 120, 126а, 128, 130, 122, 124, 132, 134, 136, 138, 139 к.1, 139 к.2, 139 к.3, 139а к.1, 139а к.2, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 160, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;
Проспект Универсиады, 10, 12, 14, 16;
Рашида Вагапова, 3, 4, 5, 9, 6, 8/15, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
Родины, 29, 31, 33, 37;
Роторная, 27б, 27 В, 27е, 27д;
Сабира Ахтямова, 1 к.1, к.2, к.3, 24, 26, 28, 30, 32;
Салиха Сайдашева, 19;
Сары Садыковой, 20, 22;
Сафьян, 6/8, 8;
Седова, 20а, 20б, 20в;
Спартаковская, 35, 84 к.1, 87, 88б (1, 2), 89;
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
Техническая, 35, 39а, 39б;
Тихомирнова, 19;
Туганлык, 1, 3, 10, 12;
Тулпар, 4, 5, 7;
Туфана Миннуллина, 8а, 8б, 8в;
Тыныч, 1, 3, 8;
Университетская, 4/34;
Фатыха Карима, 2/22, 9, 26;
Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;
Хайдара Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 24/45, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 33, 35;
Шаляпина, 14/83, 26;
Шарифа Камала, 4;
Щербаковский переулок, 7;
Ярдем, 23, 25;
Яшь-Кыч, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е.
Многоквартирные дома, в которых запланированы гидравлические испытания на магистральных и квартальных тепловых сетях с проведением расхолаживания тепловодов (постепенным понижением температуры ГВС) с 22.00 29 июня и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям с 10.00 01 июля до 10.00 4 июля:
2-ая Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39;
Алексея Козина, 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8;
Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 26, 26а, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;
Абдуллы Бичурина, 13;
Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 10;
Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;
Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
Беломорская, 69, 81, 83;
Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;
Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34;
Вахитова, 5/2, 5/3;
Волгоградская, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
Восстания, 25, 67а, 83, 80а, 82б, 84, 90а, 86а, 129, 127, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а;
Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;
Выборгская, 2, 3, 4;
Галимджана Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20а, 20, 23, 25;
Горсоветская, 2а, 17/1, 17/2, 17/3, 19а, 25, 29, 33, 34;
Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 50а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в;
Дежнева, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2;
Декабристов, 8, 10, 106, 106а, 106б, 83, 85, 87, 89 В, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;
Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
Калугинская, 4;
Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;
Коммунаров, ⅙, 2;
Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
Краснококшайская, 75а, 84, 84а, 84б к.1, 84б к.2;
Кулахметова, 3, 5, 11а, 17−1, 17−2, 17−3, 17−4, 18, 20, 22, 19, 21, 23, 25/1, 25/2;
Ленская, 10;
Лушникова, 6, 8, 10;
Малая Крыловка, 27;
Маршала Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52;
Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;
Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б-1, 59б-2, 61а;
Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;
Окольная, 28, 30, 94а/1, 94а/2;
Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;
Пилотская, 35, 37, 39 к.1;
Ползунова, 5;
Проспект Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89;
Проспект Ямашева, 4, 6, 28, 29, 30, 32, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 51, 50, 52, 54−1, 54−2, 54−3, 54−4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,74, 76, 78, 82, 84, 88, 101, 103а, 103;
Проточная, 6, 12;
Сибгата Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 60, с. 62;
Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б;
Серова, 3, 5, 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37. 41, 46, 50 к.1, 50 к.2, с. 7;
Солдатская, 3, 5;
Соловецких Юнг, 1, 7;
Тверская, 5, 9б;
Фатыха Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а-1, 10а-2, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71;
Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;
Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;
Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8;
Четаева, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14, 14а, 14а к.2, 20, 22, 24, 25, 27, 27а, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43,43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20а, 20б, 20/12, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 61б, 61д, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 85, 85а, 82, 86, 86/10, 88;
Чкалова, 7б;
Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а;
Шатурская, 250;
Энергетиков, ⅔, 3, 5, 8, 9, 12, 18;
Ютазинская, 6б-1, 6б-2,6б-3, 14, 16, 18;
Ягодинская, 25, ЖК «Крыловка» к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6.