Опубликован график отключения горячей воды в домах на июнь 2025 года

На портале KZN.RU опубликован график отключения горячего водоснабжения на июнь 2025 года в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. Сроки могут быть скорректированы.