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Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали

СК: блогеры из Подмосковья, глумившиеся над религиозными символами, арестованы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинения трем подмосковным блогерам, глумившимся на видео над религиозными символами, они арестованы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела трем местным жителям 2001 и 2003 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, пунктами “а”, “б” части 3 статьи 242 УК РФ. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 мая обвиняемые в квартире в Балашихе снимали видео, на кадрах которого «совершили непристойные действия с использованием религиозной символики и распространили видео в сеть».

В настоящее время проведен ряд следственных действий, в том числе осмотр телефонов, изъятых у фигурантов, а также назначены судебные психолого-психиатрические и искусствоведческая экспертизы.