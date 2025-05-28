Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинения трем подмосковным блогерам, глумившимся на видео над религиозными символами, они арестованы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«В рамках расследования уголовного дела трем местным жителям 2001 и 2003 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, пунктами “а”, “б” части 3 статьи 242 УК РФ. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 23 мая обвиняемые в квартире в Балашихе снимали видео, на кадрах которого «совершили непристойные действия с использованием религиозной символики и распространили видео в сеть».
В настоящее время проведен ряд следственных действий, в том числе осмотр телефонов, изъятых у фигурантов, а также назначены судебные психолого-психиатрические и искусствоведческая экспертизы.