В Самаре открылась выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда»

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28 мая в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий открылась выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда». В экспозиции — традиционные и современные интерпретации народного костюма Самарского края, авторские украшения, а также работы молодых дизайнеров и студентов.
Пространство оформлено с использованием зеркал, создающих эффект «отражения традиций». Выставка сопровождается аудиоспектаклем по рассказам самарского писателя Владимира Миклавчича.
Выставка будет работать до 31 июля. Вход свободный. Адрес: ул. Некрасовской, 78.