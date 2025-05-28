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В Самаре открылась выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда»

28 мая в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий прошло открытие выставки «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» (0+).

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28 мая в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий открылась выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда». В экспозиции — традиционные и современные интерпретации народного костюма Самарского края, авторские украшения, а также работы молодых дизайнеров и студентов.

Пространство оформлено с использованием зеркал, создающих эффект «отражения традиций». Выставка сопровождается аудиоспектаклем по рассказам самарского писателя Владимира Миклавчича.

Выставка будет работать до 31 июля. Вход свободный. Адрес: ул. Некрасовской, 78.