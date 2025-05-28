В Самаре открылась выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда»

28 мая в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий открылась выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда». В экспозиции — традиционные и современные интерпретации народного костюма Самарского края, авторские украшения, а также работы молодых дизайнеров и студентов.