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Поминальное кафе в Волгограде закрыли из-за нарушений санитарных норм

Суд приостановил работу поминального кафе в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде закрыли ритуальное кафе, где организовывались поминальные обеды. Решение вынесен Дзержинский райсуд после проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора, передает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру. Как выяснилось, ИП Самирав В. Нарушил санитарные нормы. Кафе, расположенное на шоссе Авиаторов, 15, не соответствовало требованиям, предъявляемым к организациям питания.

Суд установил, что в заведении были проблемы с хранением продуктов, отсутствовали необходимые моечные устройства, не соблюдалась гигиена сотрудниками, помещения не ремонтировались и убирались должным образом, а также не контролировалась температура холодильного оборудования.

По результатам проверки составили административный протокол. В ходе судебного заседания предприниматель Самирав В. полностью признал свою вину.

Суд признал коммерсанта виновным. Ему назначили наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.