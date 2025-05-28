Поминальное кафе в Волгограде закрыли из-за нарушений санитарных норм

В Волгограде закрыли ритуальное кафе, где организовывались поминальные обеды. Решение вынесен Дзержинский райсуд после проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора, передает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру. Как выяснилось, ИП Самирав В. Нарушил санитарные нормы. Кафе, расположенное на шоссе Авиаторов, 15, не соответствовало требованиям, предъявляемым к организациям питания.