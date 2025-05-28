Росгвардия начала применять дроны для поиска мигрантов. Видео

Управление Росгвардии по Краснодарскому краю опубликовало видео профилактической проверки строящихся жилых домов в Краснодаре. Особенностью мероприятия стало не только участие сотрудников СОБРа и ОМОНа, но и использование квадрокоптера для осмотра многоэтажек и контроля выхода рабочих на улицу с целью проверки документов.
По итогам операции было выявлено 14 иностранных граждан, работавших без надлежащего разрешения. После уплаты административных штрафов они будут обязаны покинуть территорию России.