Росгвардия начала применять дроны для поиска мигрантов. Видео

Управление Росгвардии по Краснодарскому краю опубликовало видео профилактической проверки строящихся жилых домов в Краснодаре. Особенностью мероприятия стало не только участие сотрудников СОБРа и ОМОНа, но и использование квадрокоптера для осмотра многоэтажек и контроля выхода рабочих на улицу с целью проверки документов.