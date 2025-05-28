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Росгвардия начала применять дроны для поиска мигрантов. Видео

В ходе профилактической операции в Краснодаре сотрудники Росгвардии использовали квадрокоптер для осмотра строящихся домов. В результате были найдены 14 иностранных граждан, трудившихся без разрешения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Управление Росгвардии по Краснодарскому краю опубликовало видео профилактической проверки строящихся жилых домов в Краснодаре. Особенностью мероприятия стало не только участие сотрудников СОБРа и ОМОНа, но и использование квадрокоптера для осмотра многоэтажек и контроля выхода рабочих на улицу с целью проверки документов.

По итогам операции было выявлено 14 иностранных граждан, работавших без надлежащего разрешения. После уплаты административных штрафов они будут обязаны покинуть территорию России.